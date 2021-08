Rachael Leigh Cook recuerda por qué la muerte de Paul Walker, su compañero en 'Alguien como tú', le afectó tanto

Ya se ha estrenado 'He's All That' ('Alguien como él'), la nueva versión de 'She's All That' ('Alguien como tú') que no quiere quedarse en la mítica comedia romántica de instituto de los años 90, ni ser solo una actualización, sino que también quiere darle la vuelta a la historia.

Por eso, en la película original tenemos como protagonista a Zack (Freddie Prinze Jr.), el típico deportista popular del instituto, que apuesta con sus amigos que podrá transformar a cualquier chica en la reina de baile (la elegida será la tranquila y reservada Laney Boggs, interpretada por Rachel Leigh Cook), mientras que 'He's All That' está protagonizada por la tiktoker Addison Rae, que hará la misma apuesta con sus amigas.

Así, los roles cambian, pero no solo eso, sino que también está actualizada con respecto a la juventud de ahora, a la era de Internet. Y sus actores protagonistas han vuelto en esta versión, Rachel Leigh Cook, por ejemplo, interpreta a la madre de Addison Rae. Pero, desgraciadamente, no todos han podido: Paul Walker, que daba vida a uno de los amigos de Zack, perdió la suya en 2014 en un accidente de coche.

Ahora, Rachel Leigh Cook ha confesado lo difícil que fue para ella el fallecimiento de su compañero y lo difícil que ha sido no tenerlo junto a ella en 'He's All That'.

"Recuerdo lo duro que fue para mí cuando me enteré de la muerte de Paul, porque siempre piensas que va a haber, esto es lo más cursi que he dicho, pero siempre piensas que va a haber tiempo para recordar con tu gente, la forma en que lo estoy haciendo contigo ahora o la forma en la que puedo estar con Matt", explica a Vanity Fair, en referencia a no poder volver a reunirse con él en un proyecto como sí ha hecho con Matthew Lillard, que interpretaba a otro de los amigos de Zack en 'She's All That'.

Debe ser inimaginable el dolor que debe suponer para ellos saber que Paul Walker podría haber estado con ellos en este nuevo proyecto.

