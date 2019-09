La película de 'Downton Abbey' cuenta con el reparto principal de la exitosa serie como Michelle Dockery, Maggie Smith, Laura Carmichael y Elizabeth McGovern, y a ellos se unen nuevas incorporaciones como Imelda Staunton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips y Stephen Campbell Moore, entre otros.

¿Qué veremos en la película de 'Downton Abbey'?

Volvemos al universo de la aclamada serie. Por ello viajaremos al condado inglés de Yorkshire a principios del siglo XX. En la casa de campo de Downton viven los Crawley, una familia de aristócratas, y sus sirvientes. Como no tienen hijos varones, sólo tres hijas, estas no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no agradará a los miembros de la familia ni a los criados. Dale al play en el vídeo y te contamos todo lo que debes saber.

Tráiler de la película de 'Downton Abbey'