"Me quedé en shock": Sienna Miller rompe su silencio sobre la infidelidad de Jude Law, su exprometido

Jude Law y Sienna Miller eran una de las parejas más famosas del momento en 2005, cuando salió a la luz la infidelidad del actor con la niñera de sus hijos.

El actor se disculpó públicamente con su entonces prometida, pero la relación se rompió poco después. ¿Cómo lo vivió Sienna Miller? La actriz ha hablado con total sinceridad en una entrevista para The Daily Beast, donde explicó que el complicado momento se vio agravado por la intensa persecución de los paparazzi.

"Fue uno de los momentos más desafiantes que espero tener que vivir. Porque con ese nivel de angustia pública, tener que salir de la cama y mucho estar de pie frente a 800 personas cada noche, es lo último que quieres hacer. Fue muy difícil. Y la otra cosa que fue el apogeo de toda esa locura fueron los paparazzi, y en Londres, donde hubo una epidemia de mal comportamiento. Sabían dónde estaría cada noche".

"Hay seis semanas enteras de esa experiencia que no recuerdo. No me acuerdo. La gente que vino a verme dijo que cenamos juntos, y no lo recuerdo. Estaba en shock por todo lo que había pasado. Y realmente acababa de empezar. Solo tenía 23 años. Pero si superas eso, sientes que ya puedes superar cualquier cosa", continúa explicando la actriz.

Seguro que te interesa:

Jude Law se pronuncia sobre la salida de Johnny Depp de 'Animales Fantásticos 3'