¿Qué veremos en 'Fast and Furious 9'? El futuro de la saga, lleno de posibilidades

Dos décadas son suficientes como para que una franquicia pueda desarrollar diferentes líneas narrativas. El número de personajes ha variado y cada vez tenemos más miembros en la familia de estos antihéroes. Después de los eventos de 'Fast and furious 8', no son pocas las tramas que esperamos ver de ahora en adelante. Os dejamos unas cuantas predicciones (y esperanzas) de lo que está por venir.

En primer lugar la más posible de todas. Tras las peleas de rodaje y sus cada vez más cercanos spin-offs, es muy probable que Dwayne Johnson se baje del carro. Eso sí, por mucho que su personaje diga estar "retirado", nunca se sabe cuándo alguien se marcha de esta saga. Pero Hobbs podría tener un papel muy secundario en la novena entrega de cara a protagonizar su propia aventura en solitario. Aunque claro, alguien tendrá que sustituir a uno de los mayores reclamos. Por lo que la familia Shaw al completo podría tener una participación mucho más relevante que la que ha tenido hasta el momento. Al menos Magdelene Shaw tiene claro que esta es su saga.

Es casi imposible que ocho películas no marginen a ciertos personajes. Hay algunos que nos alegramos de haber dejado atrás, pero sin duda hay otros que se merecen volver a lo más alto. Sí, nos referimos a Sean Boswell, protagonista de 'Tokyo Race'. 'Fast and Furious 9' podría ser la ocasión perfecta para volver a verle en acción. Eva Mendes tiene permitido el paso también, aunque no sabemos cómo encajaría exactamente en el futuro de la saga después de la muerte de Paul Walker. A quién sí veremos con casi total seguridad es a Scott Eastwood en el papel de Eric Reisner, esta vez mucho más experimentado.

En cuanto a las líneas narrativas que explorarán hay varias opciones. Aunque el espacio puede ser muy divertido, hay un nuevo personaje que sin duda será una de las piezas clave sea lo que sea lo que ideen los guionistas. Toretto y Letty tienen un bebé, algo que no parece encajar con la infinidad de carreras que siguen haciendo. Será uno de los elementos asegurados en el futuro de la franquicia. Así como el papel de Cipher, la villana interpretada por Charlize Theron que, aunque no sea necesariamente en la próxima entrega, volverá a ponerle las cosas difíciles a la familia. Eso sí, esperemos que no se pase al bando de los buenos como han hecho prácticamente todos los anteriores. Por otro lado, hay una teoría que afirma que los padres de Toretto no murieron realmente, por lo que, ahora que él mismo es padre, podría ser el momento ideal para hacerles hueco en la franquicia.

Tendremos que esperar hasta 2019 para ver cuántas de estas predicciones se hacen realidad. Hay confirmadas dos películas más, hasta la décima, así que tendremos 'Fast and Furious' para largo. Poco a poco sabremos cómo van encajando las piezas de cara a construir el nuevo trayecto. Trayecto que la audiencia ha demostrado querer recorrer.