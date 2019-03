La familia de 'Fast & Furious' se separa por culpa de Dwayne Johnson

El éxito de la saga es indiscutible. Con cada estreno revientan la taquilla y los fans parecen no cansarse nunca. Cada vez llevan la trama más lejos, apostando por la espectacularidad en la dirección y departamento de efectos especiales. El guión ya es otra cosa. De hecho hablaban de llevar la franquicia al espacio. Pero si hay algo de su futuro que cada vez está más cerca, es el spin-off de Dwayne Johnson. Sin embargo, hay uno de los miembros de la familia que no está muy de acuerdo con esto.

'The Rock' es uno de los maestros de las redes sociales y sabe como regalar trocitos de su vida a sus incontables seguidores. En una de sus últimas publicaciones, el ex-luchador publicó una firma de contratos para la próxima película que protagonizaría. No había muchos datos sobre qué película se trataba, pero su compañero de reparto, Tyrese Gibson (Roman), le comentó públicamente la foto: "Si sigues con la película de Hobbs, estarás ignorando el sincero momento que tuvimos en mi esprinter. No quiero oír de ti hasta que recuerdes lo que hablamos. Te escribo por aquí porque ignoras mis mensajes. La familia de Fast & Furious es eso, una familia... no podemos volar solos".

Sin embargo, el actor decidió matizar su comentario y volvió a dejarle su opinión, mucho más pausada esta vez. Llevó su enfado al hecho de que "la fecha de 'Fast & Furious 9' ya está anunciada", por lo que la máxima preocupación del actor es que estos dos proyectos se mezclen, teniendo que "retrasar la película". De hecho, le pide específicamente que "no retrase la película porque son como unas vacaciones" y apela a la "lealtad a los fans". Desde el principio del post afirma que Dwayne Johnson es su "hermano" e incluso habla del 11-S y "todas esas familias que sufrieron" para compararlas con "la familia desde el casting hace ya 15 años". Todo esto claro, "para mantener a sus hijos en colegios privados". Los posts han sido borrados, pero nada queda fuera de la red definitivamente.

El actor afirmaba que quitaría los comentarios en el momento en el que le contestara personalmente. Pero parece ser que a Dwayne Johnson le cuesta coger el teléfono y decidió ponerse en contacto con Tyrese por vía email. Esto tampoco ha sido suficiente para el actor, el cual le ha pedido que le llame y se deje de correos. Una familia complicada, por lo que parece.

No sabemos como terminará todo esto, pero parece que 'The Rock' empieza a distanciarse de sus compañeros de reparto. No puede verse con Vin Diesel, verdadero líder del grupo dentro y fuera de la pantalla. Pero ahora parece que apuesta por sí mismo y deja de lado una familia que parece estar más rota que nunca. Sin duda su incorporación a la saga fue todo un acierto y la buena recepción por parte del público logró que se quedara en las siguientes entregas. Pero quién sabe si el rumbo del agente Hobbs tomará otro camino.