"¿Qué te has hecho en la cara?": Tom Cruise reaparece irreconocible y muchos piensan que se ha operado

Tom Cruise siempre ha sido uno de los actores más atractivos de Hollywood y a sus 59 años el intérprete se encuentra en plena forma algo que suele demostrar en sus películas de acción como en 'Misión imposible 7' que ha estado rodando este año.

Pero, ahora, Tom Cruise ha sido noticia en las redes sociales tras verlo en una de sus últimas apariciones públicas. No es el primer caso y no será le último en el que un famoso o famosa acude a un evento o es cazado por los fotógrafos con la cara un tanto cambiada a como la recordábamos.

Unos de los últimos casos fueron el de Zac Efron o recientemente Ricky Martin. Pues bien, ahora le ha tocado el turno a Tom Cruise quien estaba prácticamente irreconocible en un partido de béisbol en San Francisco.

Las cámaras del partido mostraron a Tom en las gradas quien disfrutada del encuentro deportivo entre los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco junto a su hijo Connor Cruise.

En las imágenes que ya se han hecho virales en Twitter se puede apreciar como el rostro de Tom está más hinchado que lo habitual mientras saluda a la afición.

Como era de esperar los mensajes en la red social no han cesado y muchos son los que creen que se ha hecho alguna operación o retoque estético.

"¿Cirugía? ¿Peso? ¿Papel para una película? ¿¿La edad?? Es difícil creer que de repente se vea así de diferente", dice un usuario. Mientra que otro se niega a aceptar que ese hombre sea el actor: "No me estás engañando, ese NO es el verdadero Tom Cruise, Dios mío, crees que me enamoro de esto, conozco sus verdaderas características, sí, similares, ¡pero no es él!",

"¡Vaya, demasiados rellenos faciales TC! Aprende una lección de Brad Pitt... envejece con gracia, sin embargo, Brad siempre fue más sexy y ¡todavía lo es!", escriben en otra mensaje. "¿Qué diablos está pasando con su cara? ¿Tiene una reacción alérgica?", apuntan por otra parte.

