'Érase una vez en Hollywood' nos traslada a Los Ángeles de 1969 pero al parecer no todo el mundo está de acuerdo con que la representación sea fiel a la realidad. La crítica está encantada con el último trabajo de Tarantino, pero ahora, tras el estreno en los Estados Unidos, los más unidos al fallecido Bruce Lee están indignados con la representación del artista en la película.

Primero, fue Shannon Lee la que se mostró muy enfadada por la representación "racista" que Tarantino había hecho de la figura de su padre y ahora ha sido Dan Inosanto, protegido y discípulo del maestro de artes marciales el que se ha pronunciado en Variety sobre la película.

"Bruce Lee nunca habría dicho algún mal comentario sobre Muhammad Ali porque él veneraba el suelo que este pisaba. Además, él estaba más metido en boxeo que en las artes marciales", explicaba su protegido, Dan Inosanto, que es uno de los actuales maestros del arte marcial Jeet Kune Do, sobre la escena de la película donde Lee increpa al famoso boxeador.

Inosanto ahora tiene 83 años y trabajó con Lee en películas como 'Game of Death' y en varias series de televisión. El maestro aún no ha visto la película, pero sabe que es casual que estas cosas pasen con actores asiáticos que practican artes marciales, donde se abusa de estereotipos. "Son cosas de Hollywood", asegura resignado.

"Bruce nunca fue, en mi opinión, arrogante. Puede que lo fuera cuando practicaba artes marciales porque estaba muy seguro de sí mismo. Siempre ha estado por encima de los demás, pero en el set jamás fue de esa manera", comentaba Inosanto.

Tarantino no ha consultado a ningún miembro de la familia Lee durante el proceso de creación de 'Érase una vez en Hollywood'.

