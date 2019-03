Primer tráiler de 'Once upon a time in Hollywood', lo nuevo de Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie

'Once upon a time in Hollywood' es una de las películas más esperadas del año y aún no habíamos podido ver a sus protagonistas, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, en movimiento. Y lo ha hecho a ritmo de 'Bring a little lovin', de Los Bravos, un grupo español que alcanzó con este tema el número 51 en las listas de ventas estadounidenses en el año 1968.

Sony Pictures acaba de publicar el primer avance, que nos permite ahondar algo más en la historia de la película. El hype acaba de elevarse a la enésima potencia.

La película está ambientada en Los Angeles en 1969, en un ambiente cambiante en el que la estrella de televisión Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble Cliff Booth (Brad Pitt) ya no encuentran su lugar. La novena película de Tarantino es un tributo al final de la época dorada de Hollywood.

