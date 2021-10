Primer tráiler de 'Lightyear': Chris Evans se convierte en el querido Buzz Lightyear, y esta vez sí va al espacio

"Hasta el infinito y...", eso promete el primer adelanto de 'Lightyear', el ambicioso proyecto de Disney Pixar que explora la vida de un Buzz Lightyear real, un astronauta con una importante misión en el espacio.

Esta cinta de animación, donde Chris Evans toma el testigo de Tim Allen en el papel del querido Buzz de 'Toy Story', ha lanzado su primer vistazo e incluso ya tiene fecha de estreno: el 17 de junio de 2022.

"Tengo escalofríos de la cabeza a los pies", escribía Chris Evans en su Instagram compartiendo este sorprendente adelanto.

El actor también describía el proyecto como "la historia de origen de un Space Ranger". En el tráiler no tenemos casi la oportunidad de escuchar la voz de Capitán América, pero eso hace que el hype aumente aún más.

"Estoy abrumado", confesaba en otro Instagram Story.

'Lightyear' promete ser una aventura espacial al más puro estilo sci-fi, y cuenta como director con Angus MacLane, que co-dirigió 'Buscando a Dory' en Pixar. La película es la historia de origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, y que nos da a conocer al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans.

Póster de 'Lightyear' | Disney Pixar

"La expresión 'un sueño hecho realidad' se oye mucho, pero nunca había significado tanto para mí", aseguraba Evans en el comunicado de Disney. "Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia. Me pellizco todos los días para convencerme de que no estoy soñando".

