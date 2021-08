Primer tráiler de 'He's All That', el salto de la tiktoker Addison Rae al cine con una conocida historia

'He's All That' está a punto de dejar de hacerse esperar. Esta película es una nueva versión de 'She's All That' ('Alguien como tú'), la mítica comedia romántica de instituto de los años 90. Pero no quiere quedarse solo en una actualización, sino que también quiere darle la vuelta a la historia.

En la película original, tenemos como protagonista a Zack (Freddie Prinze Jr.), el típico deportista popular del instituto, y la premisa de una apuesta que él hace con sus amigos, que atienden al mismo tópico que él: transformar a cualquier chica en la reina de baile. Y ella es la tranquila y reservada Laney Boggs (Rachel Leigh Cook). Pero Zack, a base de pasar tiempo juntos y conocerse más y más, termina enamorándose completamente de ella. Aunque como no podía ser de otra forma, Laney se enterará del motivo real por el que Zack se acercó a ella en un principio.

La película fue todo un éxito cuando se estrenó y sigue estando muy presente en la cultura pop actual. Tanto que nada más y nada menos que el director de 'Chicas malas', Mark Waters, está a pocas semanas de estrenar una nueva versión, 'She's All That', concretamente el 27 de agosto.

Esta nueva historia parte de la misma base, una apuesta unida a una transformación física, pero además de estar actualizada con respecto a la juventud de ahora, a la era de Internet, pero con los roles cambiados. En esta ocasión la protagonista es una chica, y no porque ahora la atención esté en la persona sobre la que se apuesta, sino porque ella es la encargada de la transformación.

Padgett, encarnada por la famosa tiktoker Addison Rae, es una de las chicas más populares del instituto y tras la ruptura con su novio, al que asegura haber "creado" ella, apuesta con sus amigas que podrá conseguir que cualquier chico sea el próximo rey del baile. Como en la película original, el amor vendrá solo.

Los personajes de la original se pasean por 'He's All That'

Pero el tráiler, que puedes ver en el vídeo de arriba, no solo ha dejado ver la premisa de la historia y a la popular Addison Rae, sino que también ha permitido reconocer algunas caras. Y esas son las de dos personajes de la película original que se codearán con los de 'He's All That': Rachel Leigh Cook y Matthew Lillard.

Rachel Leigh Cook, la antigua chica sobre la que se apuesta, parece estar interpretando a la madre de Padgett, mientras Matthew Lillard, que era Brock Hudson uno de los amigos de Zack en la original, sale en el tráiler en una escena de baile. ¿Serán solo breves cameos? Habrá que esperar al 27 de agosto para saberlo.

