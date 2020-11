Primer póster de 'Chaos Walking', la película más accidentada de Tom Holland y Daisy Ridley

Cuesta un poco reconocerles, pero este es el póster de 'Chaos Walking', en el que aparecen Tom Holland y una rubísima Daisy Ridley. Los fans llevaban meses reclamando algún avance de este proyecto, y la publicación de este primer póster parece anunciar la inminente llegada del tráiler.

'Chaos Walking', que ha tenido incontables retrasos debido a sus aparentes problemas de rodaje, está basada en la novela de Patrick Ness 'The Knife of Never Letting Go', la primera parte de la trilogía 'Chaos Walking'. Está dirigida por Doug Liman y producida por Robert Zemeckis.

Finalmente parece que la película de Lionsgate llegará a los cines el 4 de febrero de 2021.