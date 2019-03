Presentación mundial en Roma de 'To Rome With Love', lo nuevo de Woody Allen

El cineasta estadounidense Woody Allen ha presentado este viernes en Roma su última película, 'To Rome With Love' ('A Roma con amor'), una disparatada comedia localizada en la capital de Italia y que cuenta con la actriz española Penélope Cruz y el italiano Roberto Benigni en el reparto.

El filme, que tuvo una buen acogida entre la prensa especializada durante la proyección para los medios de esta mañana, celebrará su estreno mundial por la noche en el Auditorio de Roma, y la recaudación de su entrada será donada a la Sociedad italiana para la Amiloidosis.

En la rueda de prensa de presentación en Roma, en la que también estuvieron presentes los actores Alec Baldwin y Jesse Eisenberg, Benigni afirmó que Allen es el único director que consigue unir en una misma película el estilo del cineasta Ingmar Bergman y el cómico Groucho Marx.

"Estar con él (Allen) es como tocar el piano ante Mozart y luego él me ha confesado que el sueño de su vida es realizar otra película conmigo en Copenhague o en el desierto. Yo ya conozco solamente el final, es decir, que me echan de un taxi", comentó Benigni.

El cómico y cineasta italiano, autor de la película ganadora de tres óscares 'La vida es bella' (1997), ironizó sobre la ambientación de 'To Rome With Love', la última entrega de Allen con ciudades europeas como protagonistas después de 'Vicky Cristina Barcelona' (2008) y 'Midnight in Paris' (2011).

Benigni se refirió en concreto a la actual Italia, donde recientemente ha dimitido el líder de la Liga Norte Umberto Bossi por un escándalo de corrupción, y la anterior, con el ex primer ministro Silvio Berlusconi como protagonista de la polémica.

"En la película hay coches, mujeres, gente famosa sin motivo. Parece la historia de Bossi, pero cuando Woody Allen rodó no era así: estaban Berlusconi, las prostitutas, las fiestas, Bossi y el sol. Ahora llueve y cambia todo", dijo el cineasta italiano.

"En estos años hemos citado mucho los títulos de Allen: el dictador del Estado libre de 'Bananas', 'Toma el dinero y corre', 'Delitos y faltas'...", agregó.

'To Rome With Love', financiada por la productora de Berlusconi, Medusa Film, es el título definitivo de la última película de Allen, después de haber empezado a rodarse como 'Bop Decameron' para posteriormente ser rebautizada como 'Nero Fiddled'.

La película narra la historia de varios personajes (italianos, estadounidenses, locales y turistas) y sus romances, aventuras y desventuras en un recorrido donde Roma aparece también como protagonista y en el que Penélope Cruz, quien lució para la rueda de prensa un elegante vestido negro con abertura en la falda, interpreta a la sexy Anna.