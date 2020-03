La historia de Lara Jean y Peter Kavinsky continúa en la secuela de 'A todos los chicos de los que me enamoré', y los fans más ansiosos ya están esperando la tercera parte.

Las películas se basan en los libros de Jenny Han, por lo que ya podemos intuir que la cinta se llamará 'A todos los chicos: Para siempre, Lara Jean', y su protagonista Lana Condor ya ha confirmado que las han rodado simultáneamente.

Ahora, el galán de la cinta Noah Centineo ha publicado dos preciosas imágenes de los dos juntos con el mensaje: "Nos queda una más, osita Lana", dedicado cariñosamente a su co-star.

Pero lo que ha hecho saltar las alarmas ha sido la respuesta de Lana: "Compañeros en corazón roto".

En la segunda película, la pareja promete no romperse el corazón el uno al otro... ¿significa esto que la romperán en la tercera parte?

La publicación, que cuenta con más de 3 millones de reacciones en solo unas horas, se ha llenado de comentarios de pánico de los fans.

"Por quée nooo", "Bueno que no me salten con un final raro", "¿Es una pista oculta?", "No habrá final feliz?", o "No rompas mi corazón Covey..." son algunos de ellos.

