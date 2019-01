La pregunta que Margot Robbie está cansada de que le hagan

Margot Robbie se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Un año después de recibir su primera nominación a los Oscar por su interpretación en 'Yo Tonya', Robbie está a punto de estrenar 'María, reina de Escocia', donde se pone en la piel de la reina Isabel I de Inglaterra, que se espera sea una de las mejores interpretaciones de su carrera.

A pesar de sus logros, parece que todavía hay algunos medios que no la toman en serio, y la actriz afirma estar cansada de responder preguntas que no tienen que ver con su carrera. En una entrevista con The Radio Times, Robbie reconoció estar enfadada de que la pregunten sobre la maternidad.

En 2016, la intérprete organizó una boda secreta con su novio de toda la vida Tom Ackerley. Desde entonces, la actriz de 'Escuadrón suicida' asegura que la pregunta sobre cuándo va a tener un bebé se ha convertido en la pregunta obligada por todos los medios. "Me casé, y la primera pregunta en casi todas las entrevistas es: ¿Bebés? ¿Cuándo vas a tener uno? Estoy tan enfadada de que exista este contrato social", se sinceraba la actriz. Además, confesó sentirse muy identificada con el personaje de Isabel I, por la presión que tenía la reina para tener hijos.

En la misma revista de Radio Times, su compañera en 'María, reina de Escocia', Saoirse Ronan, la apoyó diciendo que "solo a las mujeres se les pregunta eso cuando se casan. A los hombres no".

Al margen del conflicto, Robbie y Ronan etrenan 'María, reina de Escocia' el 8 de febrero. Después, la actriz tiene muchos proyectos por delante, entre los que destacan el spin-off de Harley Quinn y la nueva película de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood'.