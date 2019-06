Multitudinario nuevo póster de 'Once Upon a Time in Hollywood' con una Margot Robbie irreconocible

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino y Kurt Russell protagonizan 'Once Upon a Time in Hollywood', la película homenaje al cine clásico de Tarantino.

Para seguir aumentando las expectativas hasta el 15 de agosto, tenemos un nuevo póster con todos sus protagonistas al más puro estilo de las películas de los 60. Sin embargo, los fans no han tardado en comentar lo irreconocible que está Margot Robbie en la imagen.

La cinta está ambientada en el Hollywood del año 69, durante la época de los crímenes de Charles Manson y el asesinato de Sharon Tate (a la que interpreta Robbie).

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt dan vida a Rick Dalton y Cliff Boot, un actor de western venido a menos y su doble de acción. La película se estrena el 15 de agosto en España.

