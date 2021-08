El policía que es clavado a Dwayne Johnson y al que solo diferenciarás por los tatuajes

Dwayne Johnson es uno de los actores más famosos e importantes de Hollywood. Uno de los aspectos más destacados de La Roca es, sin duda, su imagen. Y es que el físico del intérprete de 'Jumanji' es una de su grandes cualidades siendo reconocido allá donde va por sus músculos y cuerpo de acero.

Pero, ahora han descubierto a un doble de Dwayne Johnson en el condado de Morgan de Alabama. Se trata del teniente de patrulla Eric Fields quien parece una calcamonía de La Roca si no fuera por los tatuajes. Como sabrás, el actor tiene enormes tattoos a lo largo de su cuerpo siendo unos de los más llamativos los de sus brazos. Algo que no luce el teniente Fields, pero si te fija en su cara y músculos nadie diría que no está ante el mismísimo Dwayne.

Fue a raíz de una publicación en Facebook por parte de la cuenta oficial de la oficina del Sheriff del Condado de Morgan donde se descubrió al doble de Johnson. "Un día ocupado en el condado de Morgan... y nuestro equipo de correcciones estaba justo ahí con nosotros. Además de su papel en la Morgan County Jail manejan los transportes cuando se realiza un arresto que permite a los Diputados permanecer fuera en la carretera", rezaba la descripción del post donde aparece el Fields junto a una compañera.

Al ver la imagen se desató un enorme revuelo en la red social al ver el parecido del policía con el intérprete. Así, después compartieron esta otra imagen: "Este caballero recientemente se encontró con el sargento. Mason y le informó que quería conocer a nuestro ayudante que la gente dice que se parece a "La Roca". Sargento. Mason pasó eso y el teniente Fields se alegró de pasar por Hartselle Wal-mart para verlo. Tyler es uno de sus muchos trabajadores y fue genial conocerlo a él y a algunos de sus compañeros de trabajo", decían.

El doble de Dwayne Johnson habla de su parecido con el actor

Tras hacerse viral el medio 'Advance Local' se puso en contacto con el teniente para hacerle unas preguntas sobre lo que había sucedido donde asegura que es "una broma corriente" durante años. "Me han llamado el hijo de La Roca y Vin Diesel", comenta.

"Estoy de acuerdo. Es gracioso. Es halagador. Podría ser gente peor, supongo", puntualiza. "No quiero decepcionar a nadie", explica al medio. "Me parezco un día y en un ángulo diferente, no lo sé. Es halagador, pero también es un poco estresante en la medida de lo que otros esperan".

"Solo planeo ser yo… Realmente no podría ser nadie más que yo. Me alegro de poder ser parte de la felicidad y la risa de alguien", concluye.

