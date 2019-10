Los ranking de Hollywood parecen tener categorías infinitas, y después de ser nombrado uno de los hombres más poderosos del mundo, Dwayne Johnson ha compartido el premio que más ilusión le ha hecho: el de papá más cool de 2019.

El actor encabeza la lista por su "total dominación cultural. Y también, esa sonrisa" y ha dedicado un mensaje de agradecimiento animando a todos los padres a llevarlo con "amor, empatía y un poco de humor".

Sin embargo, entre los cientos de miles de comentarios y felicitaciones se ha colado el mensaje poco sutil de Ryan Reynolds:

"Lo único que quiere saber la gente es quién ha quedado segundo?????".

Efectivamente, ha sido el actor de 'Deadpool', que no puede soportar haber perdido ante The Rock. Reynolds ha ganado el puesto número 2 "por saber siempre exactamente lo que no decir" con sus hijas. Su comentario también acumula miles de likes y respuestas trolleándole para darle un poco de su propia medicina.

· · ·

Seguro que te interesa

¿De verdad te lo vas a comer? La imagen de Dwayne Johnson que ha horrorizado a sus fans