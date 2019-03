Penélope Cruz: “Me presentaba en el rodaje con la camiseta de Iniesta”

El rodaje de la nueva cuarta entrega de Piratas del Caribe coincidió, hace ya un año, con el Mundial de fútbol que ganó nuestra selección. "Nos hacíamos el plan de rodaje mirando los horarios de los partidos", explicó Penélope Cruz en la rueda de prensa. "Cuando empezaron a ganar y a ganar, me presenté en el rodaje con una camiseta de la roja".

Sus compañeros en la mesa, el director Rob Marchall, el productor Jerry Bruckheimer, Sam Claflin y la también española Astrid Berges-Frisbey, rieron cuando les tradujeron la respuesta. "Cuando ganamos me puse la camiseta de Iniesta y lo celebré en el barco pirata grande". Más risas.

"Dije que sí sin ni siquiera leer el guión"

Después de pisar Londres, Moscú, Munich y el Festival de Cannes, la nueva entrega de la franquicia de Disney ha recalado en Madrid, coincidiendo con el auge de las protestas en la Puerta del Sol. Ambos tendrán que competir por la atención de los medios. "El cine es una vía de escape, pero la realidad en nuestro país es durísima", reflexionó durante la rueda de prensa. "La película son solo dos horas de liberarse de todo esto".

La española repite en Piratas del Caribe 4 con Rob Marshall, el realizador de 'Nine'. "Estábamos terminando el proceso de doblaje de Nine cuando me ofreció el papel”, recordó Penélope. "Le dije que sí sin ni siquiera leer el guión".

Cruz se mete en la piel de una bucanera, hija del temible Barbanegra. Junto a Johnny Depp, tratarán de encontrar la fuente de la juventud. "Lo más difícil fue aprender a manejar la espada, nunca antes lo había hecho". Penélope Cruz entrenó durante dos meses en Los Ángeles con el equipo de las películas anteriores. "Lo que yo no pude hacer lo hizo una doble maravillosa".

La de Alcobendas confesó que ya no tiene ningún problema con el inglés. “En las primeras películas no me enteraba de nada, ni de lo que me decía el director ni el resto de actores”. Penélope, con varios años de carrera en Hollywood, una estrella en el Paseo de la Fama y un Oscar, confirmó en la rueda de prensa que “aunque sigue teniendo bastante acento, ya está acostumbrada al inglés”.

Esta noche podrás seguir aquí la premier en Madrid 'de Piratas del Caribe 4' desde las 20.50 horas.