"Se ha operado y no le gusta el resultado": La contundente respuesta de Eva Mendes ante este comentario en Instagram

Más información El inesperado y revelador comentario de Eva Mendes sobre su vida personal con Ryan Gosling

Eva Mendes ha decidido contestar a uno de sus seguidores, al que más bien se podría calificar como troll, después de que dejara un malicioso comentario en una de sus últimas publicaciones.

Uno de sus fans le preguntaba "¿por qué últimamente publicas tan poco en Insta?", y otra persona respondió "es que se ha operado y no le gusta el resultado. Era guapa sin él".

La actriz, casada con el también actor Ryan Gosling, no ha dudado en contestar rápidamente: "no estoy segura de por qué te estoy respondiendo, pero ahí va. Publico menos porque quiero estar pendiente de mi familia. Mis niñas me necesitan y publicar me lleva demasiado tiempo".

"En cuanto a operarme, lo haré cuando me plazca. Pero no, esa no es la razón. La razón es que personalmente no puedo hacer malabares con la familia y las redes sociales. Entonces, sorpresa, elijo la familia. Te mando mucho amor".

Mendes es madre de dos hijas, Esmeralda Amada, de 6 años, y Amada Lee , de 4, con Ryan Gosling. Hace unos días la actriz ya explicaba a sus seguidores por qué podrían verla menos en Instagram.

"No he publicado mensajes últimamente porque mi pequeña me dijo que hablaba demasiado por teléfono. Me di cuenta de que se lo estaba tomando como algo personal. Y ella es una niña, por supuesto que se lo toma como algo personal. Se toman las cosas como algo personal a menos que hagamos todo lo posible para dejarles claro que no es personal. Así que tuvimos una buena charla, me disculpé y le prometí que sería consciente. Me di cuenta de que el hecho de que siempre esté en casa con ellos no significa que siempre esté presente", explicaba la intérprete.

De este modo, parece que Eva Mendes ha decidido tomarse un respiro de las redes sociales e intentará estar menos pendiente del teléfono móvil.

Seguro que te interesa:

Eva Mendes responde después de que acusen a Ryan Gosling de no ayudarla con sus hijas