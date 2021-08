"Nunca me ducho": Chris Evans habla de nuevo sobre su higiene un año después de la comentada entrevista con su hermano Scott

Chris Evans es, y siempre será, recordado como el gran Capitán América de nuestros queridos Vengadores. El actor que interpreta a Steve Rogers en las películas de Marvel es muy querido por los fans, no solo por su personaje, sino también por su forma de ser y su personalidad.

Aunque en la gran pantalla parece un hombre de lo más serio y profesional, lo cierto es que en la vida real tiene un gran sentido del humor que nos ha demostrado numerosas veces en distintas entrevistas o incluso por redes sociales. Como por ejemplo, su genial respuesta a la artista Lizzo tras asegurar que esperaba un hijo suyo.

La respuesta sobre su higiene

Como podrás recordar, hace un año Chris Evans y su hermano Scott se acusaron el uno al otro de no ducharse durante la cuarentena en una entrevista. En el programa de Jimmy Fallon hicieron el famoso challenge de parejas pero como hermanos. Con los ojos cerrados les hacían preguntas y tenían que responder al mismo tiempo. En la mayoría están de acuerdo, hasta que le preguntan sobre la ducha: "¿Quién ha estado más tiempo sin ducharse durante la cuarentena?".

Tras pensárselo un poco, ambos señalan a Scott, pero entonces Fallon mete el dedo en la llaga: "¿ANTES de la cuarentena, quién era más posible que se pasara una semana sin ducharse?". Entonces entre risas los hermanos se señalan el uno al otro, y Chris sin abrir los ojos preguntaba indignado a Scott, "¡¿en serio me has señalado a mí?".

Ahora, a Chris le han vuelto a preguntar sobre el mismo tema y su respuesta ha desatado muchos comentarios: "Me quedo en casa y nunca me ducho". Poco después, y entre risas, el actor dijo "eso no es cierto, me ducho todo el tiempo. No sé por qué dije eso. ¡Soy una persona muy limpia!".

...

Seguro que te interesa...

"Me metí en una pequeña pelea": Chris Evans muestra las secuelas tras una "tarde dolorosa"