¿Nos ha enseñado algo el cine? 5 películas que van sobre un gran apagón eléctrico

¿Cómo de preparados estamos para un apagón eléctrico? Austria alertó hace unos días de la posibilidad de un apagón eléctrico en toda Europa, lo que ha llevado a la gente a pensar en la necesidad de llenar sus despensas de latas y hacerse acopio de velas y hornillos de gas.

Pero no hay que alarmarse, pues aunque Austria ya está preparando a su población, en su anuncio ha fijado como fecha más cercana para el apagón el año 2025, fecha a partir de la cual se cree que sea más probable que ocurra dicho apagón de electricidad y energía.

Además, si eres cinéfilo estarás de acuerdo en que ya hemos visto en muchas ocasiones en el cine y la televisión que, incluso en situaciones mucho peores que las que se plantea con este apagón en 2025, la humanidad ha sabido salir adelante. Hoy recordamos algunas de ellas.

'Soy Leyenda'

La conocidísima película protagonizada por Will Smith, cuyo tráiler ilustra esta noticia, es de esas que seguro has visto y que se estrenó en 2007. Dirigida por Francis Lawrence, director también de la saga cinematográfica 'Los juegos del hambre', 'Soy Leyenda' nos situaba en un hipotético año 2012 que por fortuna nunca se cumplió. Robert Neville (Will Smith) es el último hombre vivo que hay sobre la Tierra, pero no está solo. Los demás seres humanos se han convertido en vampiros por un extraño virus.

Esta pesadilla empezó hace tres años: Neville era un brillante científico, pero no pudo impedir la expansión de este terrible virus creado por el hombre. Él ha sobrevivido porque es inmune al virus; todos los días envía mensajes por radio con la esperanza de que haya otros supervivientes, pero es inútil. Lo único que puede hacer es buscar una fórmula que le permita utilizar su sangre inmune para devolverles a los hombres su naturaleza.

'En el bosque'

Fotograma de 'En el bosque' | A24

Elliot Page y Evan Rachel Good protagonizan 'En el bosque', que actualmente puedes ver en Amazon Prime Video y que se estrenó en 2015. Una historia en la que dos jóvenes adolescentes tendrán que madurar de golpe ante un futuro incierto. En un futuro cercano, dos hermanas adolescentes que viven en un bosque de Carolina del Norte a varios kilómetros del vecino más cercano. Tras un apagón de energía total, los problemas no tardarán en llegar cuando la civilización tal y como la conocemos colapse, con fuertes rumores de una posible guerra, pero lo que a ellas les preocupa es saber cuándo van a recibir de nuevo gas y electricidad, algo esencial para su peculiar modo de vida.

'La carretera'

Fotograma de 'La carretera' | Dimension Films

En 2007 el escritor Cormac McCarthy ganó el prestigioso premio Pulitzer con su novela 'La carretera'. Solo dos años después, en 2009, se estrenó su adaptación al cine, bajo el mismo nombre y protagonizada por Viggo Mortensen. En la película, el planeta ha sido arrasado por un misterioso cataclismo y, en medio de la desolación, un padre y su hijo se dirigen hacia la costa en busca de un lugar seguro donde asentarse. Durante el viaje se cruzarán con otros supervivientes: unos se han vuelto locos, otros se han convertido en caníbales. En este contexto, el que parece ser el último hombre bueno que queda en la Tierra hace todo lo que puede por proteger la pureza y la bondad de su hijo.

'Apagón en Nueva York'

Imagen de 'Apagón en Nueva York' | Agora Films

En noviembre de 1965 tuvo lugar el mal denominado 'apagón de Nueva York', que tuvo lugar en muchas más ciudades de la Costa Este de EEUU además de en la Gran Manzana. Todas estas poblaciones estuvieron 12 horas sin suministro eléctrico. El fallo se explicó más tarde como un colapso en la red, de 375.000 voltios, que interconectaba Canadá con la costa noroeste de los Estados Unidos, originado por una sobrecarga.

Este parece ser además el germen de la película que 12 años después protagonizaran Robert Carradine y James Mitchum, que nos traslada al 13 de Julio de 1977, Nueva York. Sin saber cómo ni por qué, se corta el suministro eléctrico de la ciudad y se produce un apagón durante la noche. Aprovechando el caos, se suceden las violaciones, los ataques y los robos. La policía trata de controlar la situación con gran coraje.

'El amanecer del planeta de los simios'

En la octava película de la saga franquicia 'El planeta de los simios', dirigida por Matt Reeves y estrenada en 2014, vemos que tras la aparición del devastador "virus de los simios", que casi acabó con los humanos, un grupo de simios muy evolucionados, capitaneados por César, se han convertido en la raza dominante del planeta. La única amenaza para su desarrollo la representa un grupo de seres humanos que han sobrevivido al virus, al que ahora son inmunes. Los hombres necesitan la energía de una presa cerca del asentamiento de lo simios, así que César firma una tregua de paz que evite estallar una guerra que determinará cuál será la raza dominante.

Bonus track - La serie 'Revolution'

'Revolution' | Warner Bros.

El creador de la genial 'Perdidos', J.J. Abrams, regresó como productor en 2012 al mundo de las series con 'Revolution', que nos muestra un mundo menos apocalíptico que los anteriores, al menos en sus primeros capítulos, en el que ha desaparecido la electricidad de repente. Tuvo dos temporadas y los fans no supieron el motivo por el que ya no había energía hasta el final de la primera temporada.

Esto es lo que cuenta su sinopsis oficial: En un mundo donde todas las fuentes de energía han desaparecido misteriosamente, un grupo de personas lucha por sobrevivir y reunirse con sus seres queridos. Los gobiernos han caído y el Ejército se ha hecho con el poder. La vida de la joven Charlie Matheson cambia radicalmente cuando los militares matan a su padre y secuestran a su hermano pequeño, Danny. Charlie emprende entonces un duro viaje en busca de su tío Miles, un antiguo marine que vive recluido tras el apagón. Lo que Charlie ignora es que su familia sabe la verdad sobre la desaparición de la electricidad y que ella puede ser una pieza clave para recuperarla.