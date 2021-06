Muere la actriz Lisa Banes ('Perdida') tras ser atropellada por un motorista a la fuga

Lisa Banes ha fallecido en el Hospital Mount Sinai Saint Luke a los 65 años donde se encontraba en estado crítico desde el 4 de junio.

La actriz fue trasladada de urgencia después de que la Policía de Nueva York recibiese una llamada para informar de un accidente donde una motocicleta había atropellado una persona y se había dado a la fuga en Manhattan, Nueva York. "A su llegada, los agentes observaron a una mujer de 65 años que yacía sobre la calzada con una contusión severa en la cabeza", confirmó la Policía de Nueva York.

Tras permanecer durante 10 días en estado crítico, New York Post ha confirmado su trágico fallecimiento a consecuencia de las heridas del accidente.

Lisa iba camino de encontrarse con su mujer Kathryn Kranhold para una fiesta en el Upper West Side cuando fue arrollada.

Lisa Banes en 'Perdida' | 20th Century Fox

Según informan las autoridades, por el momento no se ha hecho ningún arresto y el conductor sigue a la fuga. Un representante de Banes afirmó además a los medios que el vehículo se saltó un semáforo en rojo en el momento de la colisión.

La veterana actriz era muy recordada por sus papeles en 'Perdida', como la madre de Rosamund Pike en la cinta de Fincher, en las series 'Nashville' y 'A dos metros bajo tierra' o el clásico 'Cocktail'.

Banes ha actuado en cine, televisión y obras de teatro. En 1981 ganó el Theater World Award por su interpretación de Alison Porter en 'Don't Look Back in Anger', y recibió una nominación a mejor actriz en los Drama Desk Award por su papel en 'Isn't it Romantic?' en1984.