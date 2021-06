Muere el actor Ernie Lively, padre de Blake Lively, a los 74 años

El actor Ernie Lively fallecía el pasado jueves 3 de junio en Los Ángeles a consecuencia de complicaciones cardíacas, tal y como informa 'THR'. NO ha sido hasta ahora que la familia ha querido dar la noticia. El actor estaba rodeado de su mujer y sus hijos en el momento que falleció.

Fue en 1975 cuando Ernie hizo su debut como actor tras haber sido profesor de inglés y teniente en Vietnam. Hizo un pequeño papel en The Waltons en 1975 para después disfrutar de una larga y sólida carrera interpretativa.

'Passenger 57', 'The Dukes of Hazzard' o 'Turner & Hooch' fueron algunas de las películas en las que apareció siendo 'Phobic' el último proyecto en el que lo vimos, estrenado este año. Además, también desempeño su carrera en televisión apareciendo en series como: 'Expediente-X', 'Seinfeld', 'Se ha escrito un crimen' y 'The West Wing'.

Uno de sus papeles más recordados en cuando hizo de padre junto a su hija Blake Lively en 'Uno para todas' en 2005 y 2008.

El actor estaba casado con Elaine Lively con la que tuvo 5 hijos: Eric, Jason, Robyn, Lori y Blake, todos actores.

Seguro que te interesa:

Blake Lively agradece a Sophie Turner el apoyo tras revelar sus inseguridades con las tallas de ropa al dar a luz