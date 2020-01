Disney se ha empeñado en hacer películas de acción real de todos sus clásicos, como 'Blancanieves' o 'El Rey León'. Ahora le ha llegado el turno a 'Mulan', que se estrenará a finales del próximo mes de marzo, y por ahora los fans no andan muy contentos con las licencias que se han tomado.

Pero lo que más ha preocupado a los fans es saber que la película no contará con las canciones originales. Adiós a clásicos de la película animada como 'Todo un hombre de ti' o ' Mi dulce y linda flor', pero parece que es por un buen motivo. Y es que quieren hacer esta película más realista que la original, eso pasa por dejar a un lado los momentos musicales durante las escenas clave de película. Niki Caro, la directora encargada de la nueva adaptación, ha explicado estos cambios: "Siendo realistas, los soldados no cantan cuando van a la guerra".

La directora también ha añadido que no es porque no le gusten los momentos musicales de la animación: "No estoy diciendo nada en contra de la animación. Las canciones son geniales y si las pudiera meter aquí, lo habría hecho. Pero hacemos honor a la música original de un modo muy significativo".

"Supongo que esto es lo más importante para mí de hacer un remake de acción real de una película tan icónica como 'Mulan'. Es el hecho de que pueda ser real, la verdadera historia de una chica que va a la guerra".

Además de las canciones, la película tampoco contará con el simpático dragón Mushu. Respecto a esto, Caro ha aclarado: "Creo que todos entendemos que Mushu es irreemplazable. En esta película, hay un representante de la criatura, una representación espiritual de los antepasados, y más particularmente de la relación de Mulan con su padre. Pero, ¿una actualización de Mushu? No.".

Habrá que esperar al 27 de marzo para ver si la cinta convence a los fans más notálgicos.

