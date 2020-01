Michelle Williams habla de la muerte de Heath Ledger: "Es algo que nunca podré aceptar"

Hace 8 años que nos levantamos con la triste noticia de la muerte de Heath Ledger. La que fue su pareja hasta finales de 2007, Michelle Williams, ha hablado de él en una entrevista con la revista Porter y ha explicado lo que ha supuesto para ella y para su hija la pérdida del actor.

"Sinceramente, para casi todo, soy de esas personas que creen que no hay que luchar contra las circunstancias, sino que hay que aceptar dónde estás y dónde has estado", asegura la actriz. "En casi todos los sentidos, salvo en uno, sería capaz de ir totalmente con esa línea de pensamiento, si no fuera porque Matilda no tiene a su padre. Eso es algo que nunca podré aceptar".

Michelle Williams y Heath Ledger se conocieron durante el rodaje de la película 'Brokeback Mountain'. Desde aquel momento comenzaron una relación que duró 3 años, de la cual nació Matilda. Ahora, la hija de ambos tiene 11 años y según Williams, la pequeña ha conseguido superar la trágica pérdida: "Cuando vi a Matilda con su traje de baño montando en bicicleta junto a sus amigos mientras reía y gritaba volví a entrar en casa para llorar, porque en ese momento sentí que lo había conseguido, que mi hija era feliz a pesar de no tener a su padre a su lado".

Ledger murió el 22 de enero de 2008 a causa de una sobredosis de medicamentos. Ese año el actor recibió el premio Oscar póstumo por su papel del Joker en 'El Caballero Oscuro'. Su muerte fue una gran pérdida en el mundo del cine y, a día de hoy, su recuerdo permanece muy vivo entre sus seres queridos.