Michele Morrone ('365 DNI') se pronuncia tras los rumores de que salía del armario por la foto con un actor

Hace unos días el actor Michele Morrone publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a Simone Susinna, con quien está grabando la segunda parte de la película '365 DNI'.

En la fotografía, ambos aparecían abrazados muy cómplices mientras parecía que acabaran de salir de la piscina. Además, iba acompañada de un pie de foto que decía: "Soy un mentiroso".

Todo ello llamó la atención de los fans. Incluso algunos pensaron que Michele podría estar saliendo del armario y que la publicación habría sido una indirecta para todos sus seguidores.

Por su parte, Simone también publicó la misma imagen con el pie de foto en su cuenta de Instagram. Los comentarios de la publicación de ambos actores estaban llenos de comentarios de fans sorprendidos que no dejaban de preguntar si ambos estaban juntos.

Michele niega los rumores

Ha sido tanto el revuelo que se ha causado, que Michele ha querido explicarse a través de sus Stories de Instagram.

"Esta mañana me desperté con llamadas de mi equipo en la que me decían que había muchos artículos asegurando que me declaraba gay debido a mi foto con Simone", cuenta. Y deja claro: "Se convirtió en un buen amigo, somos como hermanos".

"Estamos rodando una película juntos, chicos. Solo era una foto, nada más. Por cierto, apoyo completamente la comunidad LGBTQ+, pero estamos hablando de una foto normal. No estoy saliendo del armario".

Michele Morrone vía stories | Instagram

Además, Michele también ha querido explicar el porqué del pie de foto: "Un actor es una especie de mentiroso, ¿no? Por esta razón escribí esto. Siento mucho la confusión, no era mi intención, pero hablo de esto porque hay muchos chicos y chicas jóvenes que querrían salir y no lo hacen por sus familias, porque no lo aceptan. He conocido a muchas de estas personas y la felicidad no tiene precio, chicos. Si así lo sientes sal y díselo al mundo. Paz y amor".

