Ewan McGregor ha estado inmerso en varios proyectos profesionales durante los últimos meses como 'Doctor Sueño' y 'Aves de presa' ('Birds of Prey'), sin embargo, uno de los proyectos que más le ilusionaba al actor era la serie que suponía una continuación del Universo Star Wars y que trataba sobre su personaje, Obi-Wan Kenobi. Ahora, contra todo pronóstico del intérprete parece que uno de sus sueños se vería truncado.

Varios rumores apuntan a que dicha producción ha sido cancelada pero los motivos que sonaban eran varios. En un primer momento se dijo que la serie iba a ser cancelada por problemas de agenda de McGregor, pero más tarde todo apuntaba a que el actor había decidido abandonar el proyecto por diferencias creativas. Igualmente se ha comentado que las críticas negativas de las últimas películas por una gran parte del fandom, ha sido lo que han influido en la paralización de esta continuación.

Todos estos rumores parece que no han sentado muy bien al actor, quién ha respondido mediante una entrevista con ComicBook.com: "No es verdad, yo no he oído nada de eso. Simplemente ahora hay más tiempo para escribir y mejorar aún más los guiones". A pesar de estas declaraciones del actor, los fans de 'Star Wars' no están muy convencidos de lo que el actor ha dicho, ya que, después de sus afirmaciones salió a la luz que la grabación se encuentra parada de forma indefinida y esto es algo que no ha sonado muy bien entre los seguidores de una de las sagas de ficción más famosa de todos los tiempos. Solo queda esperar para ver qué es lo que pasa realmente con el proyecto que narraría las vivencias del famoso Obi-Wan.

