Publicidad

KEEPING UP WITH THE MALFOYS

KEEPING UP WITH THE MALFOYS "Te vas haciendo más sabio que yo": El precioso mensaje de Lucius a Draco Malfoy que ha enamorado a los fans de 'Harry Potter' Lo que ha unido 'Harry Potter' no lo separa nadie, y así lo han vuelto a demostrar Draco y Lucius Malfoy, aka Tom Felton y Jason Isaacs, con su maravillosa relación en la vida real.