"Su memoria se mantiene viva en mí": El homenaje a Chadwick Boseman de sus compañeros de Marvel

Chadwick Boseman fue uno de los mejores héroes del MCU que se recuerdan hasta la fecha y no es de extrañar que 'Black Panther' fuera un éxito mayúsculo. De hecho, aquella fantástica primera entrega fue suficiente para firmar por una secuela. Pero, por desgracia, Chadwick Boseman no podrá formar parte de ella debido a que hace un año perdió su lucha contra un cáncer de colon.

El actor nunca hizo pública su enfermedad, por lo que cuando se anunció su fallecimiento cogió a todo el mundo del cine por sorpresa. Chadwick dejaba este mundo con tan solo 43 años, pero a pesar de su corta edad deja tras de sí un legado como intérprete al alcance de muy pocos.

Este 28 de agosto se cumplió un año de la muerte de Chadwick y por supuesto sus compañeros en la gran pantalla no le han olvidado y mantienen vivo su recuerdo. Mark Ruffalo ha homenajeado a su amigo con esta foto de Instagram y escribiendo lo siguiente: "No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. Hoy he pensado en ti".

Otra de sus compañeras, esta vez de 'Black Panther', tampoco se olvida Chadwick y Lupita Nyong'o le recuerda escribiendo: "No sabía que podía echar de menos a partes iguales su risa y su silencio. Y lo hago. Lo hago. Un año desde que se fue, pero la memoria de Chadwick Boseman se mantienen viva en mí".

Pero no solo sus compañeros de Marvel le rinden estos pequeños homenajes para mantener vivo el recuerdo de Chadwick y Viola Davis, con quien estuvo en 'Ma Rainey's Black Bottom' escribe: ""Hace hoy un año nos dejaste a nosotros y a la Tierra. ¡Te echamos de menos!".

La última aparición de Chadwick Boseman en Marvel

A pesar de su fallecimiento, Chadwick Boseman ha hecho el mejor de los regalos a sus seguidores y ha vuelto a aparecer en la nueva serie 'What If...?' Es cierto que se trata de una serie de animación, pero el actor pudo prestar su voz antes de fallecer para la aparición de T'Challa.

Aunque esta vez no se trata de Black Panther, sino de una versión alternativa de su personaje de Wakanda el cual termina por convertirse en Star Lord cuando le secuestran a él y no a Peter Quill, continuando así con las versiones alternativas que presentan en esta serie.

