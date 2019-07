Después de que Disney confirmase su apuesta por continuar con los remakes de sus clásicos con 'La Sirenita', comenzó la búsqueda del elenco que le daría vida a sus protagonistas. Su protagonista, Ariel, será encarnada por Halle Bailey.

Ahora los fans se interesan por conocer quién interpretará al resto de personajes, entre los que podrían encontrarse Harry Styles para ser el príncipe Eric o Javier Bardem como el padre de la protagonista, Tritón. Además de estos nuevos añadidos, existe otra posibilidad: que Melissa McCarthy fuera la malvada Úrsula, villana de la película.

Los rumores que la sitúan en este papel han encantado a los fans, y es que ven a la protagonista de 'La boda de mi mejor amiga' como la perfecta candidata para encarnar a la bruja del mar. Ante tanta expectación, se le preguntó en el programa de Jimmy Kimmel si ya habían comenzado las negociaciones para trabajar en el live action.

Con el humor irónico característico de la actriz, dio una respuesta que nadie esperaba: "No he escuchado nada sobre eso, ¿qué es?", aunque después confesó que mientras trabajaba de niñera vio la película de animación "todas las noches durante un año y medio", para continuar hablando con unas prometedoras palabras: "Sería algo muy divertido de hacer, ojalá Disney me hiciera una llamada".

Con un "Ya veremos. Si ocurriera, sería maravilloso, Disney" Melissa McCarthy guiñó a la cámara y dio por cerrada la conversación, dejando clara su disposición al respecto.

