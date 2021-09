"La maternidad puede ser dura": Ashley Tisdale comparte una foto llorando en la bañera

Ashley Tisdale es conocida por sus roles estrella como Sharpay Evans en 'High School Musical' o como Maddie en 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody'. La actriz de 36 años se casó con Christopher French, un cantante californiano, en 2014. Este pasado marzo, Tisdale dio a luz a su hija Jupiter Iris French.

Desde entonces, la actriz ha compartido con el público su lucha contra la imagen de sí misma como madre primeriza. Además, también compartió en su día que sufre de ansiedad y depresión, y explicó que los cambios corporales postparto han hecho daño a su salud mental. Es algo contra lo que sigue luchando hoy en día.

Hace poco Tisdale capturó uno de sus momentos de bajón y lo ha publicado en sus redes sociales. En la foto sale aparece llorando en una bañera con lágrimas de rímel rodando por su cara. A la vez, escribió un bonito mensaje, reflexionando sobre sus sentimientos y terrores como madre. El Instagram story y el mensaje de la actriz aparecen en el vídeo de arriba.

Las palabras emotivas de Ashley Tisdale en su Instagram

Además de compartir una foto llorando, la estrella ha escribió un mensaje muy emotivo para sus seguidores. Estos ya saben que la maternidad no está siendo muy fácil para Ashley, ya que no es la primera vez que comparte sus luchas internas.

Empieza con una frase muy poderosa, "Quería compartir esto porque creo que es importante mostrar las partes que no compartimos tan a menudo".

"Lloré en la bañera porque la maternidad puede ser dura. Para alguien que lucha contra la salud mental, hay días que no me siento bien porque no reconozco mi cuerpo", escribe.

Ashley continuó revelando detalles personales sobre uno de los efectos secundarios que ha seguido experimentando desde su embarazo, "Todavía me estoy curando y de vez en cuando estornudo y me hago pis al mismo tiempo (demasiada información lo sé, pero es verdad), lo que hace darme cuenta de lo mucho que ha cambiado mi cuerpo".

El hecho de estar viviendo en una pandemia tampoco facilita la situación para Tisdale porque admite que le "da ansiedad llevar a Júpiter a cualquier sitios porque todavía estamos en una pandemia. Siempre siento que podría estar haciéndolo mejor".

Ashley concluyó diciendo, "Todavía estoy tratando de encontrar el equilibrio entre la vida laboral y la vida como madre. Así que lloré y me permití llorar. Pero no siempre es fácil. No soy perfecta y eso está bien. Pero lo hago lo mejor que puedo y eso es todo lo que puedo hacer". Con estas últimas palabras, la actriz anima a sus seguidores diciéndoles que no pasa nada por sentirse triste, que cada uno siga su ritmo y haga las cosas lo mejor que pueda, porque nadie es perfecto.

