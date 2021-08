Margot Robbie se une a Tom Hanks en la nueva película de Wes Anderson que se rodará en España

Margot Robbie es una de las grandes estrellas del momento en el panorama de Hollywood y no es de extrañar. La actriz acaba de estrenar la nueva entrega de 'El escuadrón suicida', esta vez dirigida por James Gunn y parece haber gozado de un estreno fantástico su nueva aventura con Harley Quinn.

Aunque es cierto que ella misma afirmó que necesitaba un descanso de Harley Quinn, esto no significa que vaya a parar de rodar nuevas películas. De hecho la actriz ya tiene en el horizonte nuevos proyectos como 'Babylon', de Damien Chazelle y que ya están rodando.

Además, Margot tiene entre manos la película de 'Barbie', una película que parecía estar maldita y que con la actriz parece haber logrado la estabilidad que necesita. A día de hoy no tiene una fecha de estreno oficial, más allá de saber que podría llegar sobre el 2023, pero si se sabe que el guion está más que terminado según comentaba Margot.

Margot Robbie en al nueva película de Wes Anderson

Si decimos que Margot Robbie es una de las actrices del momento es por algo y no solo por la cantidad de películas en las que aparece y terminan siendo un gran éxito, sino por estar viviendo un gran momento en su carrera profesional contando ya con dos películas nuevas en el horizonte. Además, la actriz ha decidido añadir una tercera película a sus planes de futuro.

Es el caso del nuevo filme de Wes Anderson. Su nueva cinta a día de hoy es un gran misterio, puesto que por no conocer, no se conoce ni el título de la película. Margot se une a esta nueva película de Wes Anderson en la que compartirá pantalla con un plantel de lujo, como son Tom Hanks, Bill Murray o Tilda Swinton entre otros actores. El rodaje no se hará esperar mucho más y darán comienzo en agosto en la localidad de Chinchón en Madrid.

