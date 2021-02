Adiós a Harley Quinn: El irreconocible nuevo aspecto de Margot Robbie para su nueva película

Margot Robbie es una actriz camaleónica. Igual que se pone en la piel de una superheroína ('Aves de presa' y Escuadrón Suicida), interpreta a una controvertida patinadora sobre hielo ('Yo, Tonya') o encarna a una periodista acosada por uno de los mayores magnates de la televisión ('El Escándalo'), es capaz de transformarse en cualquier personaje.

Si, porque la actriz australiana protagonizará la nueva creación de la aclamada pareja de directores, Noah Baumbach y Greta Gerwig, que ofrecerá una visión inexplorada de la muñeca Barbie. Según recogía 'Cinema Blend', Margort Robbie ha asegurado que "Greta y Noah han subvertido" el concepto de la clásica muñeca de plástico en su película.

Este proyecto se empezó a gestar en el año 2018 y en un principio se pensó en la actriz Amy Schumer para interpretar a esta imperfecta y por lo tanto, más realista Barbie. También se barajó el nombre de Anne Hathaway, aunque finalmente será Robbie a quien vemos en la gran pantalla. Aun no conocemos muchos datos acerca del argumento que seguirá la película, ni tampoco sobre el aspecto que tendrá la terrenal Barbie.

No obstante, en los últimos días han trascendido unas fotografías que nos han dejado muy impactados, ya que en ellas podemos ver a una Margot Robbie casi irreconocible. La actriz ha tenido que cambiar radicalmente su look, pero no para su película acerca de la mítica muñeca, sino para el nuevo trabajo del director David O. Russel. Se desconoce el titulo de este proyecto y la fecha exacta en el que estará listo, pero lo que es seguro, es que el nuevo aspecto que lucirá la australiana en este filme nos va sorprender mucho. Pincha en el video que te dejamos en la parte superior de la página si quieres alucinar tú también con la transformación de Robbie.

