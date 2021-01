"No me lo esperaba": El hilarante autógrafo que Macaulay Culkin le ha enviado a Devon Sawa ('Destino final')

A lo largo de la historia del cine ha habido multitud de niños prodigio de la actuación. Mientras que algunos de ellos tuvieron un inicio de carrera más discreta, otros como Macaulay Culkin, alcanzaron los altares de la fama a una edad muy temprana.

Algo parecido le ocurrió a Devon Sawa, quien saltó a la fama después de participar en proyectos de la talla de 'Casper' o 'Destino final', los cuales también le consolidaron como uno de los jóvenes actores más conocidos.

Años después de los éxitos que los condujeron a la fama, ambos han protagonizado una graciosa anécdota a través de las redes sociales.

Sawa, quien reconoce que tiene costumbre de pedir autógrafos a los actores a los que admira, no dudó en contactar con Macaulay para pedirle uno, y este parece que no tardó en enviárselo. Sin embargo, el resultado parece que no ha sido el esperado. En el vídeo de arriba te lo enseñamos.

