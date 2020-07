Con motivo del 20 aniversario del comienzo de la saga de 'X-Men', en la que también se estrenaba Hugh Jackman en su ya mítico papel como Lobezno, el actor ha querido compartir un mensaje y un vídeo con una escena nunca antes vista tras las cámaras.

Jackman ponía en el tweet: "Esta es la cuestión. Cuando el estudio me llamó y me preguntó si me podría poner en forma para el papel de #Lobezno en 3 semanas, ¡puede que me excediera al prometerlo! ¿Pero no lo habríais hecho? Feliz 20 aniversario Universo X-Men. #XMen #20".

En el vídeo podemos ver a un joven Jackman caracterizado de Lobezno mientras aparece un muñeco del personaje y empieza a pelear con él. Sin duda unas imágenes que han cautivado a todos los fans del mutante.

Con estos momentos de nostalgia no se puede evitar echar la vista atrás y recordar con cariño su interpretación, así como mantener la esperanza de que el australiano ceda a las súplicas de sus fans por verle encarnar una última vez las garras de adamantium.

Aunque los X-Men hayan pasado a ser de Disney, el Universo Cinematográfico de Marvel lo espera con los brazos abiertos en caso de que quiera aventurarse a una última película. En caso de que no sea así, seguro que encontraremos a su sustituto a la vuelta de la esquina.

Seguro que te interesa

"Lobezno para siempre": La foto de Hugh Jackman a sus 51 años por la que está recibiendo más piropos