Lily-Rose Depp, hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp, se sincera sobre haber crecido dividida entre dos culturas

Johnny Depp es uno de los actores estadounidense más famosos del plano internacional y ha tenido unas cuantas relaciones sentimentales de lo más mediáticas. En 1998 conoció a la cantante francesa Vanessa Paradis, durante el rodaje de 'The Ninth Gate' en Francia. Su relación duro 14 años y con ella tuvo a sus dos hijos: Lily-Rose Melody y John Christopher.

Ahora, Lily-Rose Depp ha comenzado a labrarse su propia carrera como actriz, protagonizando la película 'Voyagers' junto a Tye Sheridan, y también como modelo, con firmas como la casa Channel. Y acaba de sincerarse, en una entrevista para la revista Interview, sobre cómo es ser hija de un estadounidense y una francesa.

"Es difícil de decir porque me identifico con ambas culturas por igual. Mi papá es muy estadounidense y mi mamá es muy francesa, y crecí en ambos lugares", duda al principio. "No sé si siento que tengo personalidades diferentes. Pero puedo utilizar un sentido del humor más estadounidense que un sentido del humor francés, dependiendo de dónde me encuentre", añade.

"Lo que he escuchado, más que lo de la personalidad, es que mi voz es más profunda en inglés y más alta en francés", confiesa, sobre el impacto de sus padres sobre ella que puede verse desde fuera en su forma de hablar. Aunque, ¿qué idioma prefiere la actriz?

"Ambos se sienten muy naturales para mí de diferentes maneras. Hablo exclusivamente francés con mi familia francesa y exclusivamente inglés con mi familia estadounidense. Así que me siento muy en casa con los dos", confiesa con la naturalidad. " Siempre he hablado francés con mi madre. Eso era importante para ella y es importante para mí", añade.

Y está tan feliz con tener dos lenguas maternas que "cuando tenga hijos algún día, definitivamente querré que hablen francés e inglés". "Y también, puedes tener un lenguaje secreto con la gente. Cuando mi hermano y yo estábamos en la misma escuela, cada vez que queríamos decir algo que se iba a quedar justo entre nosotros, podíamos decirlo en francés y nadie lo entendía", revela con diversión.

