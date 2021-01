Liam Neeson se acaba de enterar de que 'Star Wars' aún es relevante y revela si volvería como Qui-Gon Jinn

Liam Neeson parece estar algo alejado del universo de 'Star Wars'. El actor trabajó en la saga interpretando al personaje de Qui-Gon Jinn, el famoso Jedi que aparecía en 'La amenaza fantasma'. A pesar de su unión directa con estas películas, el intérprete parece no haber seguido con mucho entusiasmo el resto de las continuaciones que se han dado en los últimos tiempos.

Nesson concedía una entrevista a Collider para hablar sobre su última película, 'The Marksman', del director Robert Lorenz. Sin embargo, el actor acaba charlando también acerca de otros asuntos que tenían que ver, por ejemplo, con la famosa creación de George Lucas.

Al ser cuestionado acerca de qué opinión le merecía que sus fans quisieran un regreso de él y su personaje Qui-Gon Jinn, Liam reconocía no estar al tanto de tales propuestas. "No he oído hablar de eso en mi vida", expresaba. De hecho, tan alejado estaba de la popular saga, que incluso se cuestionaba si esta ha comenzado a caer en el olvido. "Me pregunto si 'Star Wars' está empezando a desvanecerse del panorama cinematográfico", algo que le tuvieron que aclarar posteriormente.

A pesar de parecer tan alejado de de este universo de películas y series, el actor manifestó interés por volver a tener un papel en alguno de los nuevos proyectos de 'Star Wars'. Liam confesaba que "estaría dispuesto" a salir en la nueva serie de Obi-Wan Kenobi que ya se está preparando.

