"Nunca volveré a trabajar con él": Lady Gaga responde a las denuncias de abusos sexuales contra R. Kelly

FORMAN PARTE DEL DOCUMENTAL 'SURIVING R. KELLY'

La actriz y cantante ha roto su silencio tras ver el documental 'Surviving R. Kelly', en el que varias mujeres acusan al rapero R. Kelly de abusos sexuales. Ella hizo un dueto con el cantante en 2013 llamado 'Do What U Want (With My Body)'.