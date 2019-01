La Tercera Esposa (The Third Wife)

En el siglo 19 de una Vietnam rural, May , de 14 años, se convierte en la tercera esposa del rico terrateniente Hung. Pronto se da cuenta de que únicamente puede obtener el estatus afirmándose como una mujer que puede dar a luz a un hijo varón. Esta esperanza de May de se convierte en real y prometedora cuando se queda embarazada. Enfrentada al amor prohibido y sus consecuencias devastadoras, May finalmente llega a un entendimiento de la brutal verdad: las opciones disponibles para ella son pocas y distantes.