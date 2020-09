'Kill Bill Vol. 3': Zendaya responde a los rumores que la sitúan como una de las protagonistas

Zendaya fue propuesta por una encuesta de los fans para protagonizar el tercer volumen aún no confirmado de las películas de Tarantino, 'Kill Bill'. El personaje a interpretar en esta nueva versión sería la actriz sería la hija de Vernita Green. Además, la propia Vivica A. Fox, que interpretó dicho personaje en las dos anteriores, está encantada con la idea.

Según contó Zendaya para Empire: "Vi eso y me sentí bastante honrada de que lo dijera. Obviamente ella es increíble y me siento muy halagada de que piense en mí. Ya sabes, es solo una idea. Internet coge cosas y funciona con ellas".

Aunque Tarantino no ha confirmado que la película vaya a salir adelante, si que ha mencionado que, de hacer una continuación para alguna de sus películas hasta la fecha, sería con 'Kill Bill Vol. 3'.

El director ya habló sobre esto en el podcast 'Happy Sad Confused' y añadió que tenía alguna idea para la cinta: "Anoche cené con Uma Thurman", decía Tarantino en ese momento. "Tengo una idea de lo que haría con 'Kill Bill Vol. 3'. Eso fue todo, conquistar el concepto. ¿Qué le ha pasado a 'La Novia' desde entonces? ¿Y qué quiero hacer? No solo quería pensar en una aventura loca. El personaje no se merece eso. 'La Novia' ha luchado mucho y duro. Ahora tengo una idea que podría ser interesante. Todavía no lo haría por un tiempo. Serían al menos tres años a partir de ahora. Definitivamente está sobre la mesa".

