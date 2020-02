Aunque ahora esté al frente de una de las franquicias más importantes de Hollywood, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, no estaba seguro de si conservaría su trabajo después de luchar por una idea con Disney.

Así lo ha contado Mark Ruffalo, uno de los protagonistas del Universo Marvel, a The Independent, a propósito de los avances de Disney y Marvel en pos de la diversidad.

"Cuando hicimos la primera de 'Vengadores', Kevin Feige me dijo 'mira, puede que no esté aquí mañana'. Iba a ir a hablar con Disney sobre el tema de por qué no había películas con mujeres superheroínas".

Ruffalo asegura que el presidente le contó que el mayor accionista de Disney en ese momento no creía que a nadie fuera a ir a ver una película de superhéroes protagonizada por mujeres.

"Así que si aún estoy aquí mañana, sabrás que he ganado esa batalla", le confió Feige al actor de Hulk.

Lo cierto es que finalmente Marvel ha roto esa barrera con el estreno de 'Capitana Marvel' y ahora tiene pendiente la película en solitario de 'Viuda Negra', algo muy demandado por los fans después de seguir al personaje de Scarlett Johansson durante años.

"Kevin quería superhéroes negros, mujeres superheroínas, superhéroes LGBT. Ha cambiado todo el universo Marvel. Ningún otro estudio está siendo tan inclusivo en ese nivel. Pero tienen que hacerlo, la verdad. Así es el puto mundo".

· · ·

Seguro que te interesa

¿Será Moon Knight? Daniel Radcliffe ('Harry Potter') habla claro sobre su participación en Marvel