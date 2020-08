"Todavía no es tarde": Keanu Reeves confiesa que siempre ha deseado interpretar a Lobezno

Keanu Reeves es uno de los actores más queridos del panorama actual gracias a películas como la trilogía de 'Matrix' o la de 'John Wick'. El intérprete es uno de los preferidos entre los fans para interpretar a uno de los personajes favoritos de Marvel, Lobezno, ahora que Disney ha comprado los derechos sobre los mutantes a Fox.

Por eso, después de que Hugh Jackman dejara de dar vida al personaje tras protagonizar su última película, 'Logan en el 2017, muchos han sido los nombres que han sonando con fuerza para el papel, incluido el de Reeves. Algo que ahora hemos descubierto era la ilusión de su vida.

Fue el mismo Keanu quien lo confesó en SiriusXM, hablando con su compañero de 'Bill y Ted 3', Alex Winter, sobre cuánto le habría gustado interpretar al personaje: "Siempre quise interpretar a Lobezno", revelaba.

Winter le animaba diciendo: "Todavía no es tarde, no es tarde para que Keanu interprete a Lobezno, voy a dejarlo ahí", dando esperanzas de poder verle sumarse al Universo Marvel. Pero Reeves no parece de acuerdo con su compañero y zanjaba el tema negando esta opción: "Es demasiado tarde. Lo he superado".

Seguro que te interesa

Hugh Jackman habla abiertamente sobre su momento más duro como Lobezno