Justin Theroux comparte el consejo que Jason Bateman le dio cuando comenzó su relación con Jennifer Aniston

La pareja de actores Justin Theroux y Jennifer Aniston comenzaron su relación en 2011. Cuatro años más tarde, en agosto de 2015 se casaron por sorpresa en su mansión de California, pero la llama del amor no duro viva mucho tiempo. Tres años después, en 2018, la pareja decidió poner fin a su matrimonio por causas desconocidas. A día de hoy ambos se llevan bien y son buenos amigos.

En medio de la relación, Justin Theroux recibió "uno de los consejos más sabios de todos los tiempos" de su amigo Jason Bateman, que también es íntimo amigo de Jennifer Aniston. Así se lo cuenta en una entrevista a Willie Geist para el programa 'Today'.

"Él me dijo: Mira, en ese lado de la industria del entretenimiento, un personaje está a punto de nacer. Y ese personaje eres tú, pero no eres tú. Ese personaje está, ya sabes, enfadado; ese personaje tiene un problema; ese personaje es, ya sabes, dulce. Es solo esa pequeña telenovela que se escribe en los márgenes. Por tanto, mi consejo es no seguir la historia de ese tipo", recordaba Justin.

El actor comentaba que se grabó las sabias palabras de Bateman porque "esa es la única manera de mantenerse cuerdo en todo esto".

Tal es la buena relación que existe entre Justin y Jennifer desde que terminaron que han seguido celebrando fiestas juntos e incluso se han enviado felicitaciones de cumpleaños. El actor le dijo recientemente al medio 'Esquire' que se llaman y se mandan mensajes de texto de vez en cuando.

"Nos guste o no, no tuvimos esa ruptura dramática y nos amamos", afirmaba. "Soy sincero cuando digo que aprecio nuestra amistad. No podemos estar juntos pero aun así tenemos amistad y felicidad. Además, ella me hace reír mucho. Es una persona graciosa. Para mi personalmente, sería una pérdida si no estuviésemos en contacto. Y me gustaría pensar lo mismo de ella".

Por su parte, Jennifer también le dijo a la revista 'Elle' que considera todo un éxito todos sus matrimonios. "Cuando llegaron a su fin, fue una decisión que se tomó porque ambos elegimos ser felices, y a veces la felicidad ya no existía dentro de esa relación", aseguraba.

