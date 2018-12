Juan Darthés rompe su silencio tras la denuncia por violación de Thelma Fardín, la actriz de 'Patito Feo'

El actor argentino Juan Darthés, a quien la actriz Thelma Fardín ha denunciado por violación, ha asegurado que dicha acusación "es una locura" y "no es verdad" y pidió esperar "los tiempos" de la Justicia.

"No es verdad lo que se dijo, ¡por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", escribió el intérprete, de 54 años, en su cuenta de la red social Twitter, en la que hace referencia a su abogado, Fernando Burlando.

Este martes, Fardín, rodeada de multitud de actrices argentinas, reveló en una conferencia de prensa que presentó una denuncia en Nicaragua contra Darthés, al que acusa de haberla violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaban en una gira en ese país.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no", afirmó Fardín en un vídeo divulgado de forma previa al encuentro de prensa con el colectivo Actrices Argentinas, que aglutina a más de 400 profesionales del espectáculo.

Según Fardín, cuando sucedió el abuso, ella tenía 16 años y él 45 y era el único adulto del grupo de intérpretes.

El hecho ha conmocionado a Argentina entera, y los medios de comunicación locales están ahondando en un asunto que según las actrices no ha hecho sino empezar y puede convertirse en el 'me too' argentino, en alusión al escándalo iniciado en Hollywood en 2017, cuando el productor Harvey Weinstein fue acusado de haber abusado de multitud de mujeres de la industria del cine.

"Mirá cómo nos ponemos", gritaron las actrices argentinas durante la rueda de prensa, un lema que ya se ha hecho popular en las redes sociales. Darthés ya había sido acusado de abuso sexual el año pasado por la argentina Calu Rivero y a ella se sumaron las también actrices Anita Coacci y Natalia Juncos. Sin embargo, hasta ahora la Justicia no ha actuado contra el artista.