Johnny Depp protagonizará su primera película desde que comenzó su proceso de divorcio con Amber Heard

El actor Johnny Depp no ha estado pasando por uno de sus mejores momentos. En 2016, tras el divorcio del matrimonio que formaron un año antes, la también actriz Amber Heard le acusó de maltrato y envió unas supuestas fotos como prueba a los medios de comunicación. El caso todavía no se ha terminado de solucionar y cada avance se traslada rápidamente a la prensa de todo el mundo desde su inicio. De hecho, en 2018, Johnny Depp demandó al periódico tabloide británico The Sun por la forma en la que cubrió las acusaciones de Heard hacia él.

Desde entonces, las ofertas de trabajo no han sido muy abundantes, y de hecho, le impidieron regresar a sagas muy importantes como 'Animales Fantásticos' y 'Piratas del Caribe'. La aparición más reciente de la estrella fue en la película 'Minamata' de Andrew Levitas de 2020, una película sobre el fotógrafo de guerra W. Eugene Smith. Sin embargo, la película aún no se ha estrenado en los Estados Unidos. El actor ha denunciado que le están boicoteando en Hollywood.

Pero ahora, 4 años después, por fin ha conseguido un papel en una película, y ni más ni menos que el protagonista. Johnny Depp dará vida al rey Luis XV de Francia. La noticia salió a la luz a través de un artículo reciente del sitio web francés Satellifax.

Muy lejos de Hollywood

La película comenzará a rodarse este verano, en Francia, en el Palacio de Versalles y alrededores. Además, estará escrita completamente en francés. Quizás por eso, la directora Maïwenn, eligió a Depp como su protagonista, ya que sabe hablar el idioma con fluidez.

Por el momento, se desconoce la trama concreta de la película, aunque todo apunta a que se centrará en la vida del controvertido monarca, que reinó durante 59 años, el más largo de la historia francesa. Tampoco tiene título definitivo.

