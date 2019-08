El famoso actor de 'Grease', John Travolta, fue una de las personalidades que estuvo en el evento de los MTV Video Music Awards para salir al escenario y ser parte de la entrega de premios. En este caso, fue el elegido para entregar el premio al Mejor Video del Año.

El galardón, que se llevó la intérprete Taylor Swift por 'You Need To Calm Down', tenía este año un mayor significado ya que reivindicaba mayor inclusión y hasta lanzó una recogida de firmas: una forma de ganar visibilidad al demandar un Acta de Igualdad para el Senado de Estados Unidos.

Tanto por esa razón como por el ingenioso videoclip, en el que colaboraban personalidades como Rupaul, Ellen Degeneres, Katy Perry y Ryan Reynolds; la cantante fue escogida como ganadora. Pero en el momento en el que se le iba a entregar la icónica figura del astronauta, John Travolta cometió un error que no ha tardado en hacerse viral: ya que confundió a Swift con una drag queen.

En el vídeo de arriba podrás encontrar cómo ocurrió todo.

