Jennifer Lawrence confiesa el momento más degradante y humillante de su carrera

En su discurso en el evento de ELLE's Women in Hollywood (que no puede llegar en mejor momento), Jennifer Lawrence ha compartido la peor experiencia que ha tenido en Hollywood, y es imposible ver el vídeo sin apretar los dientes.

Después de referirse a la situación del escándalo sexual de Harvey Weinstein, que ha calificado de "angustioso", la actriz ganadora de un Oscar ha confesado una historia sobre los productores de una película (que no ha nombrado), que la humillaron de la peor forma posible y sin embargo, no sentía que pudiera defenderse.

"Me sentía atrapada porque no podía haber hecho que despidieran a ningún jefe del estudio o director. Dejé que me trataran de cierta manera porque sentía que tenía que hacerlo por mi carrera".

La joven ha terminado su discurso con una promesa de apoyo para cualquier "chico, chica, hombre o mujer que no sienta que pueden protegerse a sí mismos". "Estamos aquí para apoyaros. Juntos, ahora, detendremos este tipo de comportamiento. Detendremos la normalización de estas horribles situaciones. Cambiaremos la narrativa y haremos un cambio para todos los individuos que persiguen sus sueños".