Javier Bardem, impactado por el talento vocal de Halle Bailey, la nueva sirenita Ariel de Disney

El remake en acción real de 'La Sirenita' ya habría acabado el rodaje hace unos meses, por lo que ya sabemos a quién nos encontraremos transformados en los míticos personajes de la cinta de Disney. Los protagonistas incluirán a Jonah Hauer-King como Eric y Halle Bailey como la sirenita. El actor español, Javier Bardem, se encargará de interpretar al padre de la princesa, el Rey Tritón.

En la alfombra roja del estreno de su nueva película, 'Being the Ricardos', Bardem ha hablado con ET sobre su próximo rol y aventura de fantasía. Aunque el actor no ha divulgado mucho sobre la cantidad exacta de canciones que tendrá que cantar como el Rey Tritón, Bardem ha admitido que actuar junto a Bailey es más que un poco intimidante:

"Cuando estás cerca de Halle, es imposible cantar", dice la estrella entre risas, maravillado por el innegable talento vocal de la intérprete de 21 años.

Javier Bardem recuerda un momento durante el rodaje en el que verdaderamente se quedó alucinado con el talento de Bailey: "Ella estaba calentando la voz cerca de mí, y yo dije: '¿Qué ha sido eso?' Y ella dijo: 'Oh, sólo estaba calentando'". "¡Tardaría cinco años en lograr cantar así!", bromea el actor.

El final del rodaje del remake de 'La Sirenita'

En julio la protagonista del nuevo remake de acción real de 'La Sirenita', Halle Bailey, confirmó en su cuenta de Instagram que el rodaje de la película de Disney había terminado.

La actriz publicó una impresionante imagen en la que aparece como la mismísima Ariel tirada sobre la orilla del mar con una espectacular puesta de sol de fondo: "Y así… se acabó. Después de la audición para esta película cuando tenía 18 años, estaba a punto de cumplir 19, hasta terminar de rodar durante una pandemia cuando cumplí 21… finalmente lo conseguimos… Me siento tan agradecida por haber experimentado esta película en todo su esplendor…".

Sin embargo, esta no sería la primera imagen que vemos de la nueva cinta. JustJared compartió unas fotos en las que habríamos visto a Jonah Hauer-King y Halle Bailey en un bote, juntos por primera vez. La escena que se puede ver en las fotos es el momento icónico de 'Bésala', en ese paseo en bote tan romántico que comparten el príncipe Eric y Ariel.

La fecha de estreno prevista para la película es el 26 de mayo de 2023.

Seguro que te interesa:

Halle Bailey, la nueva Ariel de 'La Sirenita', deja a todos con la boca abierta cantando 'Frozen'