Desde que se confirmó que James Gunn volvería a estar al frente de 'Guardianes de la Galaxia vol. 3' la expectación de los fans no hace más que crecer. Aunque las circunstancias han hecho que el rodaje de la cinta tenga que retrasarse mucho, eso no significa que el director no tenga claro ya qué nos va a deparar la película de Chris Pratt y compañía.

Al tratarse del cierre de una trilogía y ante la nueva era de Marvel que se abre ante nosotros, muchos fans están preocupados por la carga emocional a la que puede exponernos la película. Y es que la saga ya ha tenido emotivos momentos con el sacrificio de Yondu o el de Groot (un poco más reversible).

Ahora, James Gunn ha hecho de todo menos tranquilizar a los fans con la sinceridad que le caracteriza ante una pregunta sobre este tema en sus redes sociales.

"No puedo recordar NINGUNA película de cómic donde alguien no muera".

Una manera muy sutil de decir todo y nada al mismo tiempo, James Gunn. Mejor que vayamos encargando los pañuelos...

