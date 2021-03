Jada Pinkett Smith publica una foto con la reina Isabell II tras la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry

Este domingo 7 de marzo Meghan Markle y el príncipe Harry están en boca de todo el mundo tras la entrevista que han dado a Oprah Winfrey donde revelan los momentos más duros y oscuros que han vivido durante los últimos años.

Una larga y sincera conversación donde se puede llegara a entender los motivos por los que el matrimonio tomo la determinación de abandonar la Casa real británica e irse a vivir fue del Reino Unido para criar a su hijo Archie y a la niña que esperan que nazca este verano.

La entrevista ha dado la vuelta al mundo y muchas son las reacciones que hemos podido ver a través de las redes sociales pero una de las más divertidas ha sido la de Jada Pinkett Smith. La actriz y mujer de Will Smith ha publicado una foto junto a la reina Isabel II que puedes ver en el vídeo de arriba donde bromea pone un toque de humor al asunto.

Todas las revelaciones de Meghan Markle y el príncipe Harry

El matrimonio empezaba diciendo que se casaron en secreto antes de la gran boda de la que el planeta entero fue testigo en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor el 19 de mayo de 2018: "Tres días antes de nuestra boda, nos casamos. Nadie lo sabe", afirman.

"'Mira, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros'", compartia la pareja. "Entonces, los votos que hemos enmarcado en nuestra habitación son solo nosotros dos en nuestro patio trasero con el Arzobispo de Canterbury".

Meghan ha protagonizado algunos momentos muy difíciles dentro de la Casa real británica y, ahora, ha revelado que llegó incluso a pensar el el suicidio: "No quería seguir viva. Ese era un pensamiento constante, muy claro y muy real. Estaba muy avergonzada de decirlo en el momento, y especialmente de admitirlo ante Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría... y es que ya no quería estar viva".

Pero, además, Markle apunta que no recibió ayuda por parte de la institución cuando comunicó su situación: "Estaba muy asustada y no sabía a quién acudir. Le supliqué a la Institución que me ayudara a conseguir ayuda, pero se negaron. Y una de las personas que me ayudó, y que ha continuado siendo un apoyo, fue uno de las mejores amigos de la madre de mi marido, uno de los amigos de la Princesa Diana".

Pero uno de los momentos más peliagudos ha sido cuando han dicho que había cierta preocupación "sobre cómo de oscura podría ser la piel (de Archie) cuando naciera".

Por último, el príncipe Harry ha hablado sobre cómo es la relación con su hermano y su abuela: "Amo a William en pedazos. Es mi hermano. Hemos pasado por un infierno juntos". Aunque es cierto que se han distanciado en los últimos años: "Quiero decir, tenemos una experiencia compartida. Pero estamos en caminos diferentes".

Sobre la reina Isabel ha dicho: "He hablado más con mi abuela en el último año de lo que he hecho durante muchos, muchos años", afirma. "Mi abuela y yo tenemos una relación realmente buena... y un entendimiento. Y tengo un profundo respeto por ella. Ella es mi coronel jefe, ¿verdad? Siempre lo será".

